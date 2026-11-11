Juve, non solo Sorloth per l'attacco: derby con il Milan per Tresoldi e altre tre suggestioni

Spalletti, poi, ha già dato l'ok ai suoi dirigenti per l'assalto a Scamacca. Gli manca il centravanti forte fisicamente, che sappia fare a sportellate e sia in grado di far salire la squadra, garantendole la possibilità di cercare anche i palloni lunghi. Considerando che non ha il posto assicurato a Bergamo, è una pista più che percorribile. Piace, e tanto, lo statunitense Folarin Balogun. Entrato nelle cronache extracalcistiche la scorsa estate, quando ha spinto Trump a rivoluzionare ogni logica regolamentare per permettergli di essere presente nell'incontro con il Belgio nel Mondiale, la punta del Monaco è uno dei giocatori più cercati della Ligue 1. A Spalletti piace tantissimo perché, oltre alle qualità fisiche e al senso del gol, ha anche una rapidità e un dinamismo invidiabile nell'attaccare la porta avversaria.