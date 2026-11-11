MANOVRE BIANCONERE

Juve, non solo Sorloth per l'attacco: derby con il Milan per Tresoldi e altre tre suggestioni

La dirigenza bianconera sta valutando l'ipotesi di rivoluzionare un reparto che sta facendo fatica

11 Nov 2026 - 08:51
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Sorloth piace alla Juve e a Spalletti e questo è ormai un dato di fatto. Ma non è l'unico obiettivo per risollevare, tra gennaio e la prossima estate, un attacco anemico. Kolo Muani sarebbe dovuto essere l'uomo del rilancio in zona-gol ma finora ha deluso sotto questo punto di vista, anche se ultimamente si sta dando molto da fare come punta di supporto. Anche Woltemade non è un attaccante puro, e questa figura sta mancando parecchio a una squadra che si ritrova con Bremer capocannoniere.

Juve, c'è la svolta per Sorloth: a gennaio può arrivare davvero, l'Atletico ha aperto alla cessione

Oltre al norvegese dell'Atletico Madrid, in casa Juve si sta pensando seriamente a Tresoldi, la rivelazione di questo primo scorcio di Champions League. Il Milan si è già mosso per l'attaccante del Bruges ma non c'è nulla di definito. La quantità di gol realizzati in un anno e mezzo in Belgio ha risvegliato, oltre ai rossoneri, parecchi club di alto livello europeo, come Chelsea, Bayern e City e il suo club ha già in mente di monetizzare partendo da una base d'asta di 50 milioni. L'importante, per Carnevali e i suoi collaboratori, è muoversi in anticipo.

In anticipo significa, soprattutto, tentare di dare un senso compiuto a questa stagione già dal mercato di gennaio. Un nome per l'inizio dell'anno è quello di Retegui, che tornerebbe volentieri in Italia per riprendersi un posto in Nazionale. Attualmente è all’Al-Qadisiyya, in Arabia, e potrebbe trasferirsi a Torino in prestito. Il problema da risolvere sarebbe quello dell'ingaggio particolarmente oneroso che percepisce nella Saudi League

Spalletti, poi, ha già dato l'ok ai suoi dirigenti per l'assalto a Scamacca. Gli manca il centravanti forte fisicamente, che sappia fare a sportellate e sia in grado di far salire la squadra, garantendole la possibilità di cercare anche i palloni lunghi. Considerando che non ha il posto assicurato a Bergamo, è una pista più che percorribile. Piace, e tanto, lo statunitense Folarin Balogun. Entrato nelle cronache extracalcistiche la scorsa estate, quando ha spinto Trump a rivoluzionare ogni logica regolamentare per permettergli di essere presente nell'incontro con il Belgio nel Mondiale, la punta del Monaco è uno dei giocatori più cercati della Ligue 1. A Spalletti piace tantissimo perché, oltre alle qualità fisiche e al senso del gol, ha anche una rapidità e un dinamismo invidiabile nell'attaccare la porta avversaria

Juve, c'è la svolta per Sorloth: a gennaio può arrivare davvero, l'Atletico ha aperto alla cessione

  

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