Serie A, Fiorentina-Juventus 2-2: nessun vincitore al Franchi, Bremer riprende i viola

© Getty Images
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Non c'è un reale vincitore al Franchi: esattamente com'era successo nella passata stagione, Juventus e Fiorentina pareggiano e si spartiscono i punti. Viola per due volte in vantaggio, ma è 2-2 in una sfida molto sentita dai tifosi e dal pubblico, che inizia subito con una rete. Siamo al 4' quando Pedro Gonçalves, schierato titolare nell'offensivo 4-2-3-1 toscano, pesca perfettamente Pellegrino dal corner: incornata in mezzo alla statica difesa juventina e 1-0. La Vecchia Signora reagisce con McKennie e alza il suo baricentro, creando una grande occasione con Cabal: de Gea è reattivo e devia in corner. La pressione bianconera è forte e costante, e al 32' ecco il pari siglato da Woltemade: un gol che è in buona parte merito di Kolo Muani, che salta Viery e apparecchia per la prima rete in Serie A dell'ex Stoccarda. Koopmeiners impegna de Gea e va vicino al vantaggio della Juve, che rischia nel finale di tempo: Ndour e Pellegrino sfiorano la rete, ma è 1-1 al riposo.
Nella ripresa la Juventus ha un altro passaggio a vuoto al 54', quando Njie può insaccare il gol del 2-1 viola, e rischia grosso sull'azione solitaria di Mastantuono. Lo spavento risveglia i bianconeri, che sfiorano la rete con Douglas Luiz e pareggiano al 66': de Gea sbaglia completamente la lettura sul corner, Bremer ne approfitta e insacca il pari. Spalletti cambia tutto l'attacco dei suoi e protesta per un rigore non concesso (tocco col braccio di Joao Mario), la Fiorentina ridisegna il centrocampo e non mancano le emozioni nei minuti finali, con un triplo sussulto. Dragusin si vede annullare la rete della potenziale vittoria per una spinta su Bremer (81'), Brescianini e Mastantuono impegnano Vicario nel recupero. Non ci sono altre emozioni al Franchi, che vede proseguire la maledizione interna della Fiorentina: viola a secco di vittorie in casa dal 13 aprile e ora a 9 punti, +2 sul Monza terzultimo. La Juventus, invece, non aggancia il Frosinone e resta settima: 18 punti per Spalletti.
LE PAGELLE DI FIORENTINA-JUVENTUS
IL TABELLINO
Fiorentina-Juventus 2-2
Fiorentina (4-2-3-1) - de Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulaï (19' st Brescianini); Mastantuono, Pedro Gonçalves (19' st Fagioli), Njie (40' st Gnonto); Pellegrino (40' st Beto). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Ranieri, Valdepeñas, Mazzeo, Pirro, Beldenti. All. Vanoli.
Juventus (4-4-2) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (44' st Gatti), Cabal (11' st Celik); McKennie (33' st Ekhator), Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga (11' st Alajbegovic); Kolo Muani, Woltemade (11' st Zhegrova). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Rugani, Sarr. All. Spalletti.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 9' st Njie (F), 21' st Bremer (J).
Ammoniti: Cabal (J), Bremer (J), Oulaï (F), Kolo Muani (J).
LE STATISTICHE OPTA DI FIORENTINA-JUVE
Fiorentina e Juventus hanno pareggiato due sfide di fila disputate in casa dei viola in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2019 e aprile 2021 (0-0 e 1-1).
La Fiorentina (2V, 3N) è rimasta imbattuta per almeno cinque sfide di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1961 e il 1964 (sette – 4V, 3N).
Dal primo gol di testa di Mateo Pellegrino in Serie A (8 marzo 2025), nessun calciatore ha segnato più reti con questo fondamentale rispetto all’attaccante viola nei cinque maggiori campionati europei (nove, come Ante Budimir).
Il gol di Mateo Pellegrino è solo il secondo realizzato entro i primi 4’ di gioco dalla Fiorentina nelle gare casalinghe contro la Juventus in Serie A dopo quello di Giorgio Mariani il 22 marzo 1970 (2’).
La rete di Mateo Pellegrino (3:32) è la più veloce realizzata dalla Fiorentina in Serie A da quella di Moise Kean contro l’Hellas Verona l’10 novembre 2024 (3:31).
Nick Woltemade è diventato l’ottavo calciatore tedesco della Juventus a segnare in Serie A, dopo Andreas Möller, Benedikt Höwedes, Emre Can, Sami Khedira, Jürgen Kohler, Thomas Häßler e Helmut Haller.
Alieu Njie è andato a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in carriera in Serie A, all'età di 21 anni e 178 giorni; gli unici due giocatori della Fiorentina ad aver trovato la rete per almeno tre partite di fila in campionato ad un'età inferiore nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono stati Giampaolo Pazzini (serie di tre a 20 anni e 250 giorni) e Dusan Vlahovic (due volte – la prima a 20 anni e 329 giorni).
Bremer è il miglior marcatore della Juventus in questa Serie A (tre); dal suo primo gol nel massimo campionato (30 novembre 2019) il brasiliano è il difensore centrale con più reti nei cinque maggiori campionati europei (25).
La Fiorentina (3N, 2P) ha mancato il successo nelle prime cinque gare interne stagionali per la terza volta in Serie A, le due precedenti nel 1977/78 e nel 2025/26.
La Fiorentina ha pareggiato due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio scorsi (tre in quel caso).
La Juventus ha pareggiato un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 11 ottobre contro il Cagliari, in trasferta anche in quel caso (1-1).
Nessuna squadra ha segnato più reti contro la Fiorentina in Serie A rispetto alla Juventus (277, come l’Inter).
Randal Kolo Muani è il calciatore della Juventus con più partecipazioni attive nel 2026/27 tra tutte le competizioni (otto – 4G, 4A); inoltre tutte e tre le partecipazioni a rete del francese in questa Serie A sono arrivate in trasferta (gol contro il Cagliari e assist con Sassuolo e Fiorentina).
Pedro Gonçalves ha fornito un assist in due presenze di fila di campionato per la prima volta dall’ottobre 2025, con lo Sporting CP nel massimo campionato portoghese.
Nessuna squadra ha mandato in gol più calciatori diversi rispetto alla Juventus in questa Serie A (12, come Lazio e Roma); nei cinque principali campionati in corso invece solamente Barcellona e Siviglia (13 entrambe) ne contano di più.