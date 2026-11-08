Serie A, Fiorentina-Juventus 2-2: nessun vincitore al Franchi, Bremer riprende i viola

Non c'è un reale vincitore al Franchi: esattamente com'era successo nella passata stagione, Juventus e Fiorentina pareggiano e si spartiscono i punti. Viola per due volte in vantaggio, ma è 2-2 in una sfida molto sentita dai tifosi e dal pubblico, che inizia subito con una rete. Siamo al 4' quando Pedro Gonçalves, schierato titolare nell'offensivo 4-2-3-1 toscano, pesca perfettamente Pellegrino dal corner: incornata in mezzo alla statica difesa juventina e 1-0. La Vecchia Signora reagisce con McKennie e alza il suo baricentro, creando una grande occasione con Cabal: de Gea è reattivo e devia in corner. La pressione bianconera è forte e costante, e al 32' ecco il pari siglato da Woltemade: un gol che è in buona parte merito di Kolo Muani, che salta Viery e apparecchia per la prima rete in Serie A dell'ex Stoccarda. Koopmeiners impegna de Gea e va vicino al vantaggio della Juve, che rischia nel finale di tempo: Ndour e Pellegrino sfiorano la rete, ma è 1-1 al riposo.