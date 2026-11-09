Juventus: tre rientri dopo la sosta, ma per Yildiz bisogna ancora attendere

La classifica della Juventus alla seconda sosta di campionato dice che i bianconeri sono già lontani sei punti dal quarto posto e addirittura 11 dalla Lazio capolista. Troppi in entrambi i casi anche se Luciano Spalletti almeno una scusante ce l'ha: quella degli infortuni. L'elenco degli indisponibili è lungo e variegato, ma alla ripresa della Serie A potrebbe quasi dimezzarsi. Perché, in vista della partita del 22 novembre contro il Venezia, dovrebbero tornare a disposizione del tecnico toscano Nico Gonzalez, Andrea Cambiaso e Francisco Conceição.