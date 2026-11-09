Juventus: tre rientri dopo la sosta, ma per Yildiz bisogna ancora attendere

Serie A: le immagini di Fiorentina-Juve
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La classifica della Juventus alla seconda sosta di campionato dice che i bianconeri sono già lontani sei punti dal quarto posto e addirittura 11 dalla Lazio capolista. Troppi in entrambi i casi anche se Luciano Spalletti almeno una scusante ce l'ha: quella degli infortuni. L'elenco degli indisponibili è lungo e variegato, ma alla ripresa della Serie A potrebbe quasi dimezzarsi. Perché, in vista della partita del 22 novembre contro il Venezia, dovrebbero tornare a disposizione del tecnico toscano Nico Gonzalez, Andrea Cambiaso e Francisco Conceição.
Per gli altri bosgnerà attendere ancora un po', almeno a dicembre. Quando dovrebbe rivedere il campo di Kenan Yildiz. Alla Continassa nessuno si aspetta che sarà subito pronto e al top della condizione, ma la speranza della Juve è che entro la fine dell'anno il talento turco possa tornare a dare una mano concreta ai compagni di squadra. La sua assenza si è sentita parecchio soprattutto in fase offensiva, uno dei punti deboli della Signora visto che Kolo Muani e Woltemade stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative.
E' ancora lunga, invece, la strada che stanno percorrendo Khéphren Thuram e Manuel Locatelli. Per entrambi bisognerà attendere l'anno prossimo inoltrato, con il francese atteso in gruppo a gennaio e il lecchese a primavera.
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