Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti perdona Cabal
Bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva in un Franchi che si preannuncia bollente, Spalletti ritrova Bremer e McKennie, Vanoli punta su Mastantuono
"Nelle ultime due partite abbiamo intrapreso la strada giusta, ora si vede una Juve che ha futuro" ha detto Spalletti dopo la vittoria in Europa League. Le vittorie contro Napoli e AZ Alkmaar hanno restituito ossigeno ed entusiasmo ai bianconeri, ma il momento più delicato è adesso: la squadra è chiamata a dimostrare che i recenti segnali di ripresa non sono una parentesi isolata, ma l'inizio di una vera risalita in classifica. In quest'ottica, la trasferta al Franchi contro la Fiorentina diventa uno snodo fondamentale per testare la maturità del gruppo.
Gli ultimi due successi hanno dato infatti spunti incoraggianti: il ritorno da protagonista di Koopmeiners, l'ottimo momento di forma di Kolo Muani e una generale crescita sul piano dell'aggressività, ma allo stesso tempo sono emersi difetti non trascurabili, come i cali fisici nel finale di gara, le disattenzioni difensive e la fatica nella gestione del vantaggio. Per colmare il ritardo in classifica alla Juve serve ora continuità di risultati e di prestazioni, più che lo spettacolo a Spalletti serviranno cinismo, gestione dei ritmi ed equilibrio nei momenti di pressione.
La probabile formazione
Il tecnico per la sfida ai viola ritroverà dal primo minuto Gleison Bremer, impiegato solo nel finale in Olanda, che affiancherà Lucumí al centro della difesa con Kalulu a completare il reparto. Sulla corsia di sinistra Cabal, dopo aver rischiato di prendere un "cazzotto" da Spalletti, giocherà dall'inizio visto che Cambiaso non è riuscito a recuperare. Resta però aperto il nodo legato al modulo.
La prima possibilità è riproporre il 4-4-2 utilizzato contro il Napoli (e in quel caso sarebbe Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade), l'alternativa è confermare il 3-4-2-1 visto contro l'AZ Alkmaar, sistema che sembra aver dato maggiore equilibrio alla squadra: Vicario; Kalulu (o Gatti), Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade.
Fiorentina, che attesa per la Juve: stadio esaurito e coreografia
Il Franchi è pronto a registrare il sold out in vista della sfida più sentita dell'anno. Stadio verso il tutto esaurito con 22.000 biglietti già staccati nella giornata di ieri, il traguardo del limite massimo consentito (fissato a 23.132 spettatori) è ormai a un passo. Un dato che finora si era registrato soltanto nella deludente serata del centenario contro il Frosinone, ma che ora si ripete per una partita da sempre in grado di infiammare la piazza, a prescindere dal momento difficile che la squadra sta attraversando in campionato.
Nel frattempo, la Fiesole è al lavoro da giorni per accogliere l'ingresso in campo delle formazioni con uno spettacolo visivo d'impatto. Dopo la scenografia proposta contro l'Atalanta — in cui il settore si era tinto dei colori societari grazie a migliaia di bandierine per il centenario vendute a 5 euro — i gruppi organizzati puntano a realizzare un colpo d'occhio ancora più suggestivo. Come confermato da un comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri, la nuova coreografia verrà realizzata proprio grazie ai fondi raccolti con la vendita delle bandiere, che sarà possibile acquistare anche durante la partita presso i banchini presenti in curva.
La probabile formazione viola
Ancora a caccia della prima vittoria casalinga stagionale, Paolo Vanoli punta a dare continuità al blitz di Sassuolo valutando la riconferma dell'undici sceso in campo nell'ultimo turno di campionato. Il tecnico dovrebbe affidarsi quindi al 4-3-3, imperniato sulla qualità di Franco Mastantuono, sulle geometrie a centrocampo dell'ex bianconero Nicolò Fagioli (dovrebbe partire dal 1' anche l'altro ex Joao Mario) e sul buon momento di forma di Pellegrino, in vantaggio su Beto.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.