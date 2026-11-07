Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti perdona Cabal

"Nelle ultime due partite abbiamo intrapreso la strada giusta, ora si vede una Juve che ha futuro" ha detto Spalletti dopo la vittoria in Europa League. Le vittorie contro Napoli e AZ Alkmaar hanno restituito ossigeno ed entusiasmo ai bianconeri, ma il momento più delicato è adesso: la squadra è chiamata a dimostrare che i recenti segnali di ripresa non sono una parentesi isolata, ma l'inizio di una vera risalita in classifica. In quest'ottica, la trasferta al Franchi contro la Fiorentina diventa uno snodo fondamentale per testare la maturità del gruppo.