Cagliari: Giulini: "Il nuovo stadio entra in una fase cruciale"

11 Nov 2026 - 15:34
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E' stata ufficialmente indetta la gara d'appalto per il nuovo stadio di Cagliari. Dopo la delibera della Giunta Zedda, ora è arrivato il via libera con la determinazione comunale: il bando, a questo punto, sarà pubblicato e visibile entro le prossime 48 ore. Procedure e tempi tecnici da rispettare. Ma il passaggio è decisivo. Lo sa anche il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, che sui social commenta con soddisfazione: "Il passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà". Nel documento del Comune si determina di "indire procedura aperta, per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione del nuovo Stadio di Cagliari mediante finanza di progetto e di selezionare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". La gestione della procedura di gara è affidata al servizio Appalti e contratti (Centrale di Committenza), Provveditorato, Economato.

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