Lazio, come stanno Zaccagni, Sutalo e Nuno Tavares? Derby a rischio, quali partite saltano

I dubbi maggiori riguardano Josip Sutalo e Nuno Tavares, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Napoli. Il difensore croato ha alzato bandiera bianca già nel corso del primo tempo, mentre il terzino portoghese ha resistito per i primi 45 minuti prima di cedere il posto a Pedraza (poi sfortunato autore dell'autorete dell'1-1). Per entrambi si tratta di uno stiramento ai flessori: una diagnosi che ha costretto i due a rinunciare alle rispettive selezioni nazionali e che prevede circa un mese di stop. Oltre a saltare le gare con Lecce, Torino e Atalanta, la coppia rischia seriamente di saltare la stracittadina del 13 dicembre. Una tegola pesante per Gattuso, in attesa dei prossimi controlli strumentali.