Lazio, come stanno Zaccagni, Sutalo e Nuno Tavares? Derby a rischio, quali partite saltano

In testa alla classifica e ancora imbattuta, la Lazio arriva alla sosta di novembre per le nazionali con più di un grattacapo. A Formello l'attenzione è tutta rivolta all'infermeria, dove lo staff medico lavora per recuperare tre pilastri della formazione di Gennaro Gattuso: Zaccagni, Sutalo e Nuno Tavares, tutti alle prese con problemi fisici che rischiano di compromettere la loro presenza in vista del derby d'alta quota contro la Roma.
Sutalo e Nuno Tavares: allarme derby
I dubbi maggiori riguardano Josip Sutalo e Nuno Tavares, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Napoli. Il difensore croato ha alzato bandiera bianca già nel corso del primo tempo, mentre il terzino portoghese ha resistito per i primi 45 minuti prima di cedere il posto a Pedraza (poi sfortunato autore dell'autorete dell'1-1). Per entrambi si tratta di uno stiramento ai flessori: una diagnosi che ha costretto i due a rinunciare alle rispettive selezioni nazionali e che prevede circa un mese di stop. Oltre a saltare le gare con Lecce, Torino e Atalanta, la coppia rischia seriamente di saltare la stracittadina del 13 dicembre. Una tegola pesante per Gattuso, in attesa dei prossimi controlli strumentali.
Capitolo Zaccagni
Quadro decisamente più confortante per Mattia Zaccagni. I nuovi accertamenti a cui si è sottoposto il capitano biancoceleste — assente nella trasferta del Maradona — hanno confermato la presenza di una lesione muscolare, ma di entità meno grave rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Sebbene sia quasi impossibile vederlo in campo contro il Lecce alla ripresa, si fa concreta l'ipotesi di un suo ritorno tra i convocati già per la sfida con il Torino del 28 novembre.
Gudmundsson vede la luce
La nota lieta della settimana riguarda Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, fermo ai box dalla sosta di settembre a causa di un infortunio alla spalla subito in nazionale, è finalmente pronto a riaggregarsi ai compagni. Il giocatore — decisivo a inizio stagione con la rete vittoria a Udine — svolgerà un test probante durante l'amichevole di sabato 14 novembre contro il Mgarr United, utile a valutarne la tenuta fisica. Se non emergeranno complicazioni, Gattuso potrà nuovamente contare su di lui per la gara contro il Lecce del 21 novembre.