Macedonia, Nestorovski: "Italia al playoff? Meglio di no"

Ilija Nestorovski, attaccante macedone che ha vestito le maglie di Udinese, Palermo e Ascoli, si è espresso così a poche ore dal sorteggio per i playoff in vista del Mondiale, in cui ci saranno sia l'Italia che la Macedonia: "Preferirei non incontrare gli azzurri, innanzitutto perché sulla carta sono la squadra più forte contro cui giocare in questi spareggi, e poi perché credo che mentalmente saranno carichi e vorranno vendicare lo spareggio che abbiamo vinto noi a Palermo e che non gli ha permesso di andare al Mondiale del 2022".