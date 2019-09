Juventus, alti e bassi sulla strada della Champions

Maurizio Sarri, come ogni tifoso della Juventus, dopo il 2-2 contro l'Atletico Madrid si è messo davanti al famoso bicchiere e ha tratto le sue conclusioni: il bicchiere è mezzo vuoto, visti i due gol di vantaggio buttati via e l'ennesima difficoltà sulle palle inattive dopo i casi visti contro il Napoli. Un problema al quale bisogna porre rimedio il prima possibile, e non è detto debba per forza prevedere l'addio alla difesa a zona, ma anche una delle situazioni "più facili" da correggere per un tecnico.