Juventus, Allegri: "Non parliamo di arbitri, noi siamo signori"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo la vittoria con l'Inter: "Tutta la squadra è cresciuta, miglior Vlahovic visto in bianconero"

Inter-Juve, le immagini del match





















































1 di 28 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus di Allegri ha vinto 1-0 in casa dell'Inter continuando la risalita verso un piazzamento in Europa a prescindere dalla penalizzazione. "Non è stata una partita semplice, ma per noi era una gara importante - ha commentato il tecnico bianconero a fine partita -. Abbiamo vinto una partita fisica e giocando bene in pressione offensiva, pur sbagliando molte soluzioni facili. In queste partite bisogna essere più precisi perché nella ripresa abbiamo avuto quattro occasioni clamorose. Vincere prima della sosta era importante".

Allegri ha lasciato il campo negli ultimi minuti per delle decisioni arbitrali: "Non c'era più bisogno di me, la squadra stava difendendo bene. Prima di farmi espellere o ammonire me ne sono andato, lasciando la squadra serena nel finale di partita visto che mi stavo innervosendo".

La Juventus sta dimostrando una personalità in crescita, soprattutto in mezzo al campo: "Tutta la squadra sta migliorando. Abbiamo difeso bene contro l'Inter. A centrocampo purtroppo non abbiamo avuto Pogba e Paredes l'ho usato meno. I ragazzi stanno crescendo molto bene, ma bisogna migliorare unendo la qualità all'agonismo, ma la squadra ha cuore e passione e questo fa la differenza per tornare a vincere. Ci siamo ritrovati con un -15 e la squadra ha lottato e combattuto per risalire, non era facile".

Nelle ripartenze la Juventus ha lavorato bene, puntando anche su Kostic decisivo al Meazza: "Filip è un giocatore importante che stasera ha fatto le scelte giuste, a parte nel finale. Difende meglio di quando è arrivato e tempi di gioco migliorati. Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, ma anche Chiesa e Soulé hanno fatto bene. I ragazzi dell'Under 23 han trovato molti spazi e questo è un successo per la società".

Sul gol contestato di Kostic per il tocco di mano di Rabiot: "Non mi fate arrabbiare - ha chiuso Allegri -, c'è il Var e le decisioni vanno accettate. Gli episodi si prendono nel bene e nel male. Noi non facciamo tanto casino, siamo dei signori e accettiamo. Meno parliamo degli arbitri e più li facciamo lavorare sereni".