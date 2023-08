Juventus, Allegri la furia prima del malessere: "C'erano due rigori per noi"

juve-bologna

Secondo Tuttosport il tecnico bianconero non avrebbe preso bene le proteste del Bologna dopo la gara: "Ma cosa si lamentano!"

Allegri probabilmente si riferisce all'episodio al 37' quando Lucumì tocca palla con la mano in area sul cross di Weah e al gomito largo di Moro sulla schiena di Chiesa che a inizio ripresa Di Bello ha valutato come non da rigore.

Non solo furia per l'arbitraggio ma comprensibile rabbia e dispiacere pure per la prestazione della sua Juve. Alla vigilia Allegri aveva avvertito della pericolosità del Bologna come del troppo entusiasmo che aveva scatenato la prima bella vittoria di Udine: rivedere vecchi fantasmi nella sfida di ieri non ha fatto piacere al tecnico livornese. Le polemiche arbitrali hanno fatto il resto, facendo decidere allo staff bianconero di lasciar andare il vice Landucci a parlare nelle interviste post-partita per consentire ad Allegri di tranquillizzarsi e riposarsi.

