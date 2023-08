Juventus-Bologna, Di Bello su Iling-Ndoye: "Ho visto bene io, caduti assieme"

juve-bologna

La ricostruzione della frase detta dall'arbitro alle panchine secondo Repubblica. Tensione e discussione con l'ad rossoblù Fenucci

"Ho visto bene io, sono caduti assieme": questa sarebbe la frase, secondo la ricostruzione di Repubblica, detta da Marco Di Bello alle panchine di Juventus e Bologna dopo il contatto tra Iling-Junior e Ndoye, caso da moviola che ha scatenato la rabbia del club rossoblù. La spiegazione dell'arbitro pugliese spiegherebbe almeno in parte il motivo per il quale poi non si è andati al VAR: la decisione di Di Bello avrebbe di fatto mantenuto l'interpretazione vista sul campo, senza che gli assistenti al monitor lo "forzassero" a riguardare l'immagine.

L'episodio ha scatenato la panchina del Bologna, proteste che sono continuate anche a fine partita: il Corriere dello Sport racconta di una discussione dai toni molto accesi fuori dallo spogliatoio di Di Bello, con l'ad rossobù Fenucci che si è confrontato col fischietto per avere altre spiegazioni. Anche il presidente Joey Saputo è stato segnalato come molto arrabbiato ma non è entrato negli spogliatoi.

L'arbitraggio di Di Bello, comunque, ha scontentato anche la Juve. Tra i motivi del malessere che ha colpito Massimiliano Allegri ci sarebbe anche la rabbia per alcune decisioni arbitrali, tra queste probabilmente il primo gol annullato a Vlahovic.

