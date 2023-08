Bologna, furia Fenucci: "Ci hanno tolto una vittoria certa, c'era rigore ed espulsione"

QUI BOLOGNA

L'ad rossoblù dopo il pareggio con la Juventus: "Errore arbitrale clamoroso, inaccettabile in epoca Var"

© Getty Images Claudio Fenucci è una furia ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra il suo Bologna e la Juventus: "Faccio questo lavoro da venticinque anni, non mi avete visto spesso dopo la partita a parlare di arbitri - ha esordito l'amministratore delegato rossoblù prima di parlare del mancato rigore per fallo di Iling Jr su Ndoye -. Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, perché c’era rigore ed espulsione. Sono qui per il rispetto della squadra e della tifoseria, che si è vista togliere una vittoria non banale con la Juventus. Dispiace molto, ma questi episodi sono allucinanti. È un errore insopportabile nell’era del Var".

"Un giocatore falciato davanti al portiere non può che essere rigore ed espulsione - ha proseguito -. L'amarezza è perché si sta lavorando da anni sulla tecnologia, tanto che sono stato uno di quelli che ha chiesto l'anticipazione dell'ingresso del Var, e non riusciamo a capire come su episodi come questi non si possa intervenire. È veramente una follia".

THIAGO MOTTA IN SILENZIO SULL'EPISODIO

Thiago Motta si è rifiutato di commentare il mancato rigore su Ndoye e ha parlato così della partita: "Abbiamo fatto un'ottima partita, dal primo all'ultimo minuto - ha detto a Dazn -. Abbiamo sempre fatto le cose giuste nei momenti giusti, devo fare i complimenti a tutti, dobbiamo continuare così. Ora andiamo a casa a dormire, possiamo dormire bene perché abbiamo fatto alla grande il nostro lavoro. Zirkzee? Ha grandissime potenzialità, fa tanto sia in fase difensiva si in fase offensiva. Sono molto felice di lui in questo gruppo. A Orsolini chiedo tanto, lui ha fatto tanti gol l'anno scorso, ma sa che ci sono tante altre cose da fare nel corso di una partita. Sono felice di come si è disimpegnato a sinistra, anche se ci sono sicuramente cose che deve migliorare".