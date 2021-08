Juventus, Allegri: "Incapaci di gestire l'imprevisto. CR7 sta bene, dobbiamo migliorare tutti"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo il pari di Udine: "Szczesny? In quei momenti non devi vergognarti di mandare la palla in tribuna"

Massimiliano Allegri non nasconde l'amarezza per il pareggio contro l'Udinese con cui ha iniziato la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus: "Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il calcio è anche questo, succedono cose inaspettate - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn -. Non siamo stati capaci di gestire l'imprevisto, fortuna che è arrivato alla prima giornata e ci può servire da lezione". Sulla scelta di tenere Ronaldo in panchina ha poi spiegato: "Sta bene, ho parlato con lui e vedendo le sue condizioni gli ho detto di venire in panchina che ci sarebbe stato bisogno di lui nel secondo tempo e lui si è messo a disposizione. È entrato e ha fatto bene, aveva fatto anche gol...". Getty Images

Per il portoghese dunque si è trattato di scelta tecnica, legata alla sua condizione: "Sicuramente dobbiamo migliorare tutti la condizione fisica. Ci sono tante partite, c'è bisogno di gestire lui come tutti gli altri. Per me poi era la prima volta con le cinque sostituzioni, spero di averle fatte bene. Comunque penso che siano fondamentali in questo momento".

Allegri ha poi provato ad assolvere Szczesny, autore di due errori clamorosi che hanno di fatto condannato la squadra al pareggio: "È un grandissimo portiere, non è un problema di tecnica, ma di scelta. In quei momenti non devi vergognarti di buttare la palla in tribuna".

Sul ruolo del neo acquisto Locatelli ha poi ribadito il concetto già espresso alla vigilia: "Può giocare sia da play sia da mezzala, però è un po' indietro di condizione ora. Ramsey ha fatto una buona prestazione comunque".