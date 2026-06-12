Juventus, perché è finita l'era Comolli: la lite con Spalletti, le finanze e il mercato

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe più di una ma, secondo il Corriere della Sera, quella che avrebbe inciso maggiormente è una lite tra Comolli e Spalletti, proprio sotto gli occhi di Elkann, quando l'allenatore ha imputato all'ormai ex ad di non avere chiuso per l'acquisto di Alisson. Inoltre Spalletti non avrebbe tollerato la presenza, prima di ogni gara a bordocampo e in zone riservate solo ai giocatori, della moglie di Comolli.