"Il progetto Fifa è un male per tutti", si dimette il principale consigliere di Infantino

Le dimissioni arrivano in seguito agli attacchi di Uefa e Asia al progetto Fifa

31 Lug 2026 - 12:57
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Si è dimesso Carlo Cordeiro, 'senior advisor' di Gianni Infantino e di fatto principale consigliere del numero uno della Fifa. Il motivo delle dimissioni sarebbero gli attacchi di Uefa e Asia al nuovo progetto Fifa di ingresso di capitali privati nel Mondiale. Cordeiro, già presidente della Federcalcio Usa fino al 2020 e banchiere in Goldman Sachs, 70 anni, nato a Bombay ma di cittadinanza americana, ha fatto parte della Task Force della Casa Bianca per il Mondiale 2026. 

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Le parole di Cordeiro

 L'ormai ex consigliere di Infantino ha chiarito tramite Linkedin la sua posizione in merito al progetto Fifa: "Che sia ben chiaro: non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e mi oppongo categoricamente". Così Carlos Cordeiro motiva le sua dimissioni dall'incarico. "Il progetto di ingresso di capitali privati in una controllata che gestisca i diritti commerciali del Mondiale è un male per le federazioni affiliate alla Fifa, un male per il calcio e un male per il futuro a lungo termine di questo sport".

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