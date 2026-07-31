"Il progetto Fifa è un male per tutti", si dimette il principale consigliere di Infantino

Si è dimesso Carlo Cordeiro, 'senior advisor' di Gianni Infantino e di fatto principale consigliere del numero uno della Fifa. Il motivo delle dimissioni sarebbero gli attacchi di Uefa e Asia al nuovo progetto Fifa di ingresso di capitali privati nel Mondiale. Cordeiro, già presidente della Federcalcio Usa fino al 2020 e banchiere in Goldman Sachs, 70 anni, nato a Bombay ma di cittadinanza americana, ha fatto parte della Task Force della Casa Bianca per il Mondiale 2026.
Le parole di Cordeiro
L'ormai ex consigliere di Infantino ha chiarito tramite Linkedin la sua posizione in merito al progetto Fifa: "Che sia ben chiaro: non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e mi oppongo categoricamente". Così Carlos Cordeiro motiva le sua dimissioni dall'incarico. "Il progetto di ingresso di capitali privati in una controllata che gestisca i diritti commerciali del Mondiale è un male per le federazioni affiliate alla Fifa, un male per il calcio e un male per il futuro a lungo termine di questo sport".