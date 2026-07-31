"Il progetto Fifa è un male per tutti", si dimette il principale consigliere di Infantino

L'ormai ex consigliere di Infantino ha chiarito tramite Linkedin la sua posizione in merito al progetto Fifa: "Che sia ben chiaro: non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e mi oppongo categoricamente". Così Carlos Cordeiro motiva le sua dimissioni dall'incarico. "Il progetto di ingresso di capitali privati in una controllata che gestisca i diritti commerciali del Mondiale è un male per le federazioni affiliate alla Fifa, un male per il calcio e un male per il futuro a lungo termine di questo sport".