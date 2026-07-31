Monza, Juric: "Obiettivo partire dal basso e migliorare già tra sei mesi"

"Come piano tecnico ho un bellissimo lavoro da fare, molto impegnativo ma molto motivante, con giovani che sai che se lavori bene crescono. Monza è molto piccola, ma con molto orgoglio e molto amore e questa è una cosa bellissima", assicura. E l'obiettivo è sicuramente la salvezza ma Juric si vuole focalizzare solo sul lavoro in campo e negli allenamenti, perché da lì si avranno i progressi necessari: "Sarà una rosa su cui possiamo avere dei dubbi iniziali perché alcuni ragazzi non si sono ancora espressi al massimo livello, l'obiettivo è partire dal basso ma cercare di essere già meglio fra 6 mesi e un anno tramite il duro lavoro sul campo".