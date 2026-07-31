Paradosso Juventus: stagione senza Champions, ma è boom di abbonamenti

Se fosse una campagna acquisti potremmo definirla quasi perfetta. In realtà si tratta di una campagna di vendite e possiamo parlare di squadra rinforzata e praticamente completata. Parliamo della squadra dei tifosi, della gente della Juve. Superate le 19.200 tessere della passata stagione. Numeri ancora lontani dal tetto massimo di 29.300 abbonamenti del triennio 2016/2019 ma cifra che, in attesa di dati ufficiali, si avvia ad essere la migliore del post Covid. In ogni caso c'è ampio margine per definirlo paradosso dal momento che l'annata appena conclusa si è spenta sulla doppietta della Fiorentina allo Stadium il 17 di maggio, giorno della mancata qualificazione in Champions dopo 15 qualificazioni consecutive.