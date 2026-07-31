Le mosse di Infantino: Mondiale a 64 squadre ogni 2 anni e stipendio alla CR7

Insomma, un ruolo ancora più ampio rispetto a quello attuale da presidente della Fifa e che, secondo il Times che aveva svelato i primi dettagli del piano, potrebbe fruttargli uno stipendio da 60 milioni di dollari l'anno. Cifra enorme ma non casuale, dato che lo porterebbe a pareggiare se non a superare Roger Goodell, numero uno della Nfl del football americano dal 2006. Salario che sarebbe al top anche tra gli stessi calciatori, i protagonisti del mondo che rappresenta Infantino: tra i calciatori che hanno partecipato all'ultimo campionato del mondo, solo Cristiano Ronaldo (208 milioni di euro all'anno all'Al Nassr) avrebbe un ingaggio maggiore del suo.