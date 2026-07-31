Le mosse di Infantino: Mondiale a 64 squadre ogni 2 anni e stipendio alla CR7

Nonostante l'opposizione di Uefa, Concacaf e Afc, Gianni Infantino rilancia e si immagina già "commissioner" della Fifa Football Enterprise, la nuova società che riunirebbe le attività commerciali e organizzative legate alla federazione internazionale del calcio.
Insomma, un ruolo ancora più ampio rispetto a quello attuale da presidente della Fifa e che, secondo il Times che aveva svelato i primi dettagli del piano, potrebbe fruttargli uno stipendio da 60 milioni di dollari l'anno. Cifra enorme ma non casuale, dato che lo porterebbe a pareggiare se non a superare Roger Goodell, numero uno della Nfl del football americano dal 2006. Salario che sarebbe al top anche tra gli stessi calciatori, i protagonisti del mondo che rappresenta Infantino: tra i calciatori che hanno partecipato all'ultimo campionato del mondo, solo Cristiano Ronaldo (208 milioni di euro all'anno all'Al Nassr) avrebbe un ingaggio maggiore del suo.
Voglia di andare oltre ogni confine anche nelle idee per il Mondiale, di cui ha lodato l'edizione da 48 squadre appena conclusa tra Stati Uniti, Messico e Canada. L'idea di Infantino è quella di espanderlo ulteriormente fino a 64 partecipanti, con tanto di cadenza biennale e non quadriennale.
Magari tornando presto negli Stati Uniti, Paese a cui è strettamente legato, come dimostrato dal caso Balogun e dall'intervento diretto di Donald Trump sulla competizione, di fatto cancellando la squalifica dell'attaccante statunitense. Proprio Thrive Capital, il fondo creato nel 2009 da Joshua Kushner, fratello di Jared, genero dello stesso presidente Trump, sarebbe pronto a guidare il gruppo degli investitori della FFE.