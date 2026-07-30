Alajbegovic alla Juventus: come potrebbe giocare in attacco la squadra di Spalletti

Potenzialmente, infatti, ci sono tre giocatori in grado di giocare sull'out di sinistra. Il titolarissimo è, senza dubbio, Kenan Yildiz, ma il riscatto di Jeremie Boga e l'acquisto dell'esterno bosniaco potrebbero suggerirci una molteplicità di soluzioni a disposizione del tecnico bianconero. La prima, e più scontata, sarebbe quella di vedere Yildiz a sinistra con Alajbegovic sulla destra, posizione però poco gradita dal classe 2007 che predilige rientrare da sinistra sul suo destro. Giocata che spesso ha fatto nell'ultima stagione con il Salisburgo (era in prestito dal Bayer Leverkusen), dove nell'ultima stagione ha collezionato 44 presenze segnando 13 gol e fornendo 4 assist. La maggior parte dei quali sono arrivati partendo dall'out di sinistra.