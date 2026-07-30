Spalletti, messaggio alla mamma scomparsa: "Primo giorno senza di te, ti amerò per sempre"

"Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata mamma". Inizia così il post pubblicato sui social dal tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, per salutare la signora Ilva, scomparsa lunedì all'età di 93 anni. "Quando l'affetto e l'amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po' di respiro anche nel dolore più grande - ha aggiunto nel messaggio postato nella notte su Instagram - oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte mamma, ti amerò per sempre".