Juve, Tudor ha dato la scossa: in tre mosse ha riportato il quarto posto e rilanciato Yildiz

Quattro gol fatti, due subiti, sette punti e quarto posto. Numeri alla mano, è questo il bilancio della cura Tudor in casa Juve. In tre mosse il nuovo tecnico bianconero ha dato la scossa all'ambiente e riportato la squadra in zona Champions. Arrivato per rimettere ordine nel gruppo e centrare l'obiettivo minimo stagionale, il croato ha subito semplificato la manovra, fatto qualche accorgimento tattico sul modulo e dato indicazioni precise ai giocatori cercando di sfruttare le caratteristiche dei singoli e non di adattarli, incastrarli o piegarli a una rigida idea di gioco. Tutto con più corsa, intensità nel pressing, ritmo in costruzione e verticalità.