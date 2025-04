Juventus, Tudor alza la voce in spogliatoio: nel mirino i subentrati

"Non mi sono piaciuti i cambi, l'ho detto prima nello spogliatoio e lo ripeto qua (in conferenza, ndr). Con le 5 sostituzioni ormai cambi mezza squadra e dunque bisogna farsi trovare pronti. Capisco tutto perché sono stato giocatore anch'io, ma bisogna crescere in fretta e mettere la squadra davanti a tutto". Igor Tudor è arrivato in sala stampa in ritardo rispetto al solito dopo la vittoria della Juventus sul Lecce, era arrabbiato, e le parole dette ai giornalisti le aveva pronunciate poco prima, evidentemente con toni molto meno pacati, anche ai suoi giocatori nello spogliatoio. Una vera e propria sfuriata, come riporta La Gazzetta dello Sport, un discorso fatto in generale ma con destinatari facilmente riconoscibili: Weah, Cambiaso, Conceiçao e Kolo Muani, ovvero quei giocatori subentrati a gara in corso (Savona è entrato solo nel recupero) che col loro atteggiamento hanno rianimato i pugliesi rischiando addirittura di pareggiare una gara già vinta.