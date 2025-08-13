Juve, test con la Next Gen: Vlahovic alla prova Stadium continua a bloccare il mercato

Quello che va avanti tra l'attaccante serbo e la Juventus è un vero è proprio braccio di ferro. Con un contratto oneroso da 15 milioni di euro in scadenza tra un anno e fallite le trattative per il rinnovo, il club bianconero vuole disfarsi di Vlahovic che però continua a dire no alle offerte che gli stanno pervenendo. Un po' perché nessuno si avvicina al lauto ingaggio percepito a Torino, un po' perché le destinazioni sono poco gradite. È il caso, come il riporta il Corriere dello Sport, dell'ultima offerta dalla Premier League ricevuta da un club di media classifica che non gioca le Coppe (Everton e West Ham le indiziate).