Juve-City, Thiago Motta: "Vittoria dell'anima e della testa. McKennie può fare tutto"

Se la Juve gioca così può arrivare molto in alto? "Pensiamo a stasera, è stato un match diverso da quello col Lipsia. Dovevamo difendere insieme, poi dopo il recupero palla portare tanti uomini in zona offensiva anche per dare una mano a Vlahovic, così non tutti i difensori si concentrano su di lui che in area può fare la differenza". Thiago Motta non si sbilancia quando gli dicono che è stata la sua Juve più bella: "Questo non lo so ma ho vissuto grande emozioni... è per questo che facciamo questo lavoro".