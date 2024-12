Juventus, Vlahovic: "Questo risultato deve darci la spinta in Champions"

A questo punto la Juventus dovrà ritrovarsi anche in campionato per poter fare il passo in avanti per giocarsi lo scudetto e poter così ambire a diventare grande anche in Europa come ha ricordato il centravanti bianconero: "Abbiamo parlato due giorni fa nello spogliatoio e ci siamo detti tutto quello che pensavamo dopo la partita col Bologna, non è possibile che dobbiamo aspettare uno schiaffo per cominciare a giocare. Per questa partita non c'era bisogno di gasarci perché si preparava da sola, ma deve essere così anche nelle altre - ha raccontato Vlahovic -. Ci manca anche un po' di esperienza perché siamo una squadra giovanissima ma alla Juventus non c'è tempo. Abbiamo tante cose da migliorare, speriamo che questa partita sia un nuovo inizio per noi".