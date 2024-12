Pagelle Juve-City: finalmente Vlahovic, Di Gregorio decisivo. Haaland non la prende mai

MANCHESTER CITY

Ederson 5 - Non più titolare inamovibile come una volta, trascorre una serata di relativa tranquillità fino all'8' del secondo tempo quando partecipa al pasticcio collettivo che porta all'1-0 di Vlahovic.

Walker 5,5 - Quando deve partecipare alla costruzione del gioco è il Walker di sempre, sicuro di sé e puntuale. Snobba un po' la fase difensiva e qualche volta Yildiz lo prende in controtempo.

Ruben Dias 6 - Qualche mezzo miracolo in questo periodo di crisi ha aiutato la squadra a non affondare del tutto, anche contro la Juve tra i difensori del City è il meno peggio.

Gvardiol 5 - Ha sulla coscienza un doppio pesantissimo errore in occasione dell'1-0 di Vlahovic: respinta corta sul primo cross, ritardo grave sul secondo da cui arriva il gol.

Lewis 6 - Posizione un po' ibrida tra sinistra e centrosinistra, corre tanto, aiuta un po' tutti, è uno dei giocatori che sono sempre piaciuti a Guardiola per le loro caratteristiche.

Gundogan 7 - Punto di riferimento di tutto il gioco del Manchester City. In assenza di Rodri, prende sulle sue spalle tutta la responsabilità della costruzione. L'età lo rende meno dinamico dello spagnolo ma anche sufficientemente maturo per ricoprire il ruolo. Giocatore sempre eccezionale che a volte predica nel deserto.

Bernardo Silva 6 - Molto decentrato, quasi sempre largo a sinistra per mettere in atto il suo tipico movimento a rientrare sul sinistro per tirare o crossare. Non è devastante come una volta ma va sempre tenuto d'occhio.

De Bruyne 6,5 - In condizioni fisiche precarie, rappresenta un'eccezione nel calcio matematico di Guardiola, perché va a giocare un po' dove vuole ma quando ha l'ispirazione, inventa palloni immaginifici.

Grealish 5,5 - Reinventato nel ruolo di mezzala sinistra, va a occupare spazi che una volta non calpestava se non in rare occasioni, spazi dove la sua tecnica e la sua freschezza si fanno sentire, almeno fino a un certo punto. Poi sparisce pure lui. Dal 42' st Matheus Nunes sv.

Doku 5,5 - Il suo binario è quello di sinistra e da lì non si muove, forse anche per questo non riesce spesso a sorprendere la sentinella Savona che lo aspetta da quella parte. Non cambia molto quando va a destra. Dal 34' st Savinho sv.

Haaland 5 - Per tutto il primo tempo parla e si sbraccia più che giocare, chiede passaggi che non arrivano. Poi gliene arriva uno di de Bruyne e lui con un pallonetto innesca un mezzo miracolo del portiere bianconero. Poi i compagni si dimenticano nuovamente di lui.

Allenatore Guardiola 5 - Da uno come lui in un momento di difficoltà ci si aspetta qualcosa di più di un cambio di fascia tra Doku e Bernardo Silva in qualche fase della partita.