Spalletti: "Non mi serve niente, solo una reazione della squadra. Riconquistiamo il rispetto che molti ci hanno tolto"

"C'è solo una strada per vincere le partite: avere più voglia degli altri". Luciano Spalletti scuote la sua Juve alla vigilia della sfida contro il Napoli, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2022/23. "Cosa auguro alla Juventus che domani compie gli anni? Le auguro di vedere le speranze dei suoi tifosi, una squadra che raccoglie tutte quelle cose che i tifosi meritano di avere - ha detto in conferenza stampa - Ci vuole una squadra con equilibrio perché andremo a giocare una partita difficilissima che ci impegnerà in tutte le zone del campo. Non ci sarà un pezzo di campo dove temere o dove attaccare perché non ci sarà tempo. Non ci sarà tempo per le riunioni di squadra e parlare di quello che c'è da fare. Zhegrova e Boga? Sono giocatori che anche se non giocheranno titolari poi entreranno nella ripresa".



E ancora: "Ci sono successe delle cose che hanno creato difficoltà e voglio ribaltare questo momento. Io e la squadra vogliamo rimettere sulla carreggiata la Juventus perché viviamo e lavoriamo per questo. Bisogna riconquistare il rispetto che ci hanno tolto. Se avevo già vissuto una situazione simile? Ci sono già passato da diverse parti, perché ho avuto la fortuna di allenare squadre che hanno lottato per vincere o squadre dove dovevo sistemare la classifica. Quando non fai risultati con la Juventus la risonanza diventa più battente e lo ritrovi in qualsiasi angolo per vivere una vita normale. Ho già vissuto questa situazione e non sarà nemmeno l'ultima".