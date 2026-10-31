Bologna, Palladino: "Io qui per incidere, questa è la vittoria di tutti"

"A fine gara, ho detto ai ragazzi che non vedevo l'ora di sentire questa bella musica dopo una vittoria e andare a cantare coi tifosi". Raffaele Palladino si gode la terza vittoria consecutiva con il 2-1 al Monza: "Quando sono arrivato volevo creare competizione sana nella squadra, fatta di meritocrazia durante gli allenamenti. Ho avuto risposte importanti da parte di tutti. Sono qui per fare le scelte, sono arrivato per decidere e incidere: posso sbagliare, ma mi prendo le responsabilità. Quindi testa giù e pedalare", le parole a Dazn.