Bundesliga: poker Stoccarda a Leverkusen, ok Friburgo e Lipsia

Aspettando il big match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, cinque le gare del pomeriggio valide per la 8/a giornata di Serie A. Lo Stoccarda travolge per 4-2 in trasferta il Bayer Leverkusen, mentre l'RB Lipsia si impone per 2-0 in casa dello Schalke. Vittoria esterna del Friburgo per 2-1 in casa dell'Augusta, mentre il Werder Brema piega l'Hoffenheim 2-0. Infine pari 0-0 tra Borussia Moenchengladbach e il Paderborn. In classifica, il Friburgo si conferma terza volta con 16 punti a -1 dalle due capoliste Bayern e Dortmund in campo nel pomeriggio.