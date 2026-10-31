Monza, Juric: "Troppo ingenui, Bologna superiore nei contrasti e sulle palle inattive"

Il Monza esce sconfitto dalla sfida del Dall'Ara. Il Bologna rimonta con Pobega e Bernardeschi dopo l'iniziale gol ospite di Varela: "I miei ragazzi hanno dato tutto", precisa l'allenatore del Monza, Ivan Juric, a fine gara a Dazn, "abbiamo sofferto sulle palle inattive e il Bologna è stato superiore nei contrasti. Abbiamo creato meno e questo è sicuramente un problema, come quello delle ingenuità. La squadra non interpreta ancora le situazioni nel modo giusto, se subisce sempre in certe circostanza, diventa difficile".
"Anche il rigore sbagliato da Cutrone ha pesato", ha ammesso Juric, ripensando al penalty che poteva permettere il pareggio ai suoi nel finale.