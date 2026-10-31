Monza, Juric: "Troppo ingenui, Bologna superiore nei contrasti e sulle palle inattive"

Il Monza esce sconfitto dalla sfida del Dall'Ara. Il Bologna rimonta con Pobega e Bernardeschi dopo l'iniziale gol ospite di Varela: "I miei ragazzi hanno dato tutto", precisa l'allenatore del Monza, Ivan Juric, a fine gara a Dazn, "abbiamo sofferto sulle palle inattive e il Bologna è stato superiore nei contrasti. Abbiamo creato meno e questo è sicuramente un problema, come quello delle ingenuità. La squadra non interpreta ancora le situazioni nel modo giusto, se subisce sempre in certe circostanza, diventa difficile".