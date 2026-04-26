QUI JUVENTUS

Juve, Spalletti: "David lasciato troppo solo davanti, Vlahovic ci darà una mano"

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero dopo il pari di San Siro

26 Apr 2026 - 23:42
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN lo 0-0 nella sfida con il Milan: "Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di fare la partita in maniera troppo lenta nel primo tempo, poi con loro bisogna sempre stare attenti. Il pericolo è quando hai tutto a portata di mano, per cui nella costruzione abbiamo lavorato su queste preventive per non subire ripartenze. David? Lui se non c'è grande contatto fisico riesce a pulire le situazioni, è un calciatore che corre tantissimo: sotto l'aspetto del dinamismo e della pressione ti dà sempre il risultato della sua partita. Poi non va via in velocità e non salta l'uomo nello stretto, però per dialogo con la squadra è perfetto. Bisognava creare un po' più densità perché l'abbiamo spesso solo davanti, soprattutto nel primo tempo, ma ha fatto una buona partita. Vlahovic? Nel secondo tempo una presenza come la sua poteva darci una mano, ma è venuto ad allenarsi con noi venerdì, anche Yildiz è entrato un po' prima ma è andato in difficoltà di fiato. Lui viene da un infortunio lunghissimo, si è rifatto male stando fuori tre partite e farlo giocare di più poteva essere rischioso. Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così. La Champions si deciderà all'ultima giornata? Secondo me ci si va vicino, la Roma ha fatto vedere di stare bene e il Como ha vinto di prepotenza una gara non facile in trasferta. Noi abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora manca l'ultimo sforzo, è qui che si vede chi è da Juventus e chi no".

Leggi anche

Conceiçao raggiunge la temperatura di ebollizione in pochi minuti, Boga non si accende

juve
spalletti
milan

Ultimi video

00:36
DICH CUESTA POST PARMA - PISA 25/4 DICH

Cuesta: "Felice per la salvezza, importante per il club e la città"

03:29
Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

03:03
Tomori: "Partita difficile, un passo in avanti per la Champions"

Tomori: "Partita difficile, un passo in avanti per la Champions"

02:34
Allegri: "Buon punto, ne mancano sei per la Champions, Pulisic? Gli è mancato solo il gol"

Allegri: "Buon punto, ne mancano sei per la Champions, Pulisic? Gli è mancato solo il gol"

03:13
Milan-Juventus 0-0: gli highlights

Milan-Juventus 0-0: gli highlights

01:13
Genoa-Como 0-2: gli highlights

Genoa-Como 0-2: gli highlights

03:06
Torino-Inter 2-2: gli highlights

Torino-Inter 2-2: gli highlights

01:08
Fiorentina-Sassuolo 0-0: gli highlights

Fiorentina-Sassuolo 0-0: gli highlights

02:08
Coinceiçao: "La Juve è stata l'unica squadra a voler vincere"

Coinceiçao: "La Juve è stata l'unica squadra a voler vincere"

03:08
Simeone: "Grande reazione! Il mio futuro? Aspettiamo fine stagione…"

Simeone: "Grande reazione! Il mio futuro? Aspettiamo fine stagione…"

02:22
Bisseck: "Sul 2-0 dobbiamo fare meglio, non deve più succedere"

Bisseck: "Sul 2-0 dobbiamo fare meglio, non deve più succedere"

01:15
Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

01:15
DICH MAROTTA POST TORINO PER INFINITY/SITO 26/4 DICH

Marotta e l'inchiesta: "Tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Palladino: "Qui sto bene e del contratto non mi interessa nulla"

02:29
MCH ARRIVO JUVE A MILANO TIFOSI MCH

Juve, i tifosi accolgono la squadra a Milano

00:36
DICH CUESTA POST PARMA - PISA 25/4 DICH

Cuesta: "Felice per la salvezza, importante per il club e la città"

I più visti di Juventus

Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

Giorgio Chiellini

Chiellini: "Juve perfetta anche quando va male. Ecco perché Spalletti è l'uomo giusto"

Bremer: "Ho 29 anni e poco tempo, voglio vincere. Se battiamo i rossoneri siamo in Champions"

Il gol dalla panchina

Juve: il gol che arriva dalla panchina

DICH BREMER PER SITO 25/4 DICH

Bremer: "La Juve galleggia da 6 anni: io voglio vincere"

MCH ARRIVO JUVE A MILANO TIFOSI MCH

Juve, i tifosi accolgono la squadra a Milano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:21
Locatelli: "Mi dispiace per Modric, da qui alla fine bisogna vincerle tutte"
21:57
De Rossi alla festa promozione dell'Ostia Mare, tifosi in delirio
21:52
Il Foggia perde 3-1 con la Salernitana e retrocede in serie D
21:36
Como, Nico Paz rassicura i tifosi dopo lo scontro di testa: "Tutto perfetto"
20:34
Inter, Darmian: "Cercheremo di battere il Parma e vincere lo scudetto a San Siro"