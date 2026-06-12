Juventus, porte girevoli: ufficiale l'addio di Comolli, Carnevali è il nuovo amministratore delegato

“Dopo 13 anni, lascio un club che considero casa. Desidero ringraziare la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, che mi hanno dato fiducia e l’opportunità di vivere un’esperienza umana e professionale unica. Ringrazio il Presidente, il Club in tutte le sue componenti e i tifosi per questi anni ricchi di emozioni. – Ha dichiarato Carnevali – Questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, con dei valori importanti su cui si è fondato il passato, si basa il presente e si costruirà il futuro.



Il Sassuolo resterà una parte importante della mia vita e del mio percorso professionale. Auguro a tutti un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi successi”.

La società e la proprietà desiderano esprimere la più sincera gratitudine a Giovanni Carnevali per la professionalità e la dedizione dimostrate in tutti questi anni e gli augura le migliori fortune."