LE PAGELLE DELLA JUVE

Pagelle Juve: Conceiçao raggiunge la temperatura di ebollizione in pochi minuti, Boga non si accende

Le pagelle dei bianconeri del nostro Enzo Palladini

di Enzo Palladini
26 Apr 2026 - 22:46
© Getty Images

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Di Gregorio 6 - Non molti tiri verso la porta, si fa trovare pronto quando ci prova Rabiot. 

Kalulu 6 - Si trova spesso ad affrontare Leao e lo fa senza paura, ma nel frattempo non perde la voglia di andare a dare una mano quaranta metri più in su. 

Bremer 6 - Senza un avversario diretto non è il solito buttafuori dell'area di rigore. Gioca un po' da libero vecchia maniera, chiudendo bene su tutti. 

Kelly 6 - Meno lanci del solito e anche meno precisi, anche a causa del piazzamento sempre perfetto o quasi degli avversari nella loro metà campo. 

McKennie 6,5 - Stavolta in versione esterno destro con compiti anche difensivi, ovviamente con il solito impegno e con la solita attenzione. Durante le azioni d'attacco come al solito si accentra, alla fine deve andare a fare anche l'esterno sinistro. 

Locatelli 6 - Corre dietro un po' a tutti e interpreta il ruolo con qualche eccesso di energia, ma in mezzo al campo c'è bisogno di dare l'esempio. Quando la partita si stabilizza, torna a dirigere in maniera classica. 

Thuram 6,5 - Iniziative coraggiose non portano frutti per un nulla durante il primo tempo (con un gol annullato), spesso trova spazio sulla trequarti. 

Dal 26' st Kooopmeiners 6 - Tra punizioni ben tirare e qualche buon recupero, si prende la sufficienza. 

Cambiaso 5,5 - Si fa prendere spesso in mezzo tra Saelemaekers e Fofana, poco aiutato da Boga, si ritrova con un cartellino giallo dopo una manciata di minuti. 

Dal 26' st Holm 6 - Va a presidiare la fascia destra con la solita attenzione. 

Conceiçao 7 - In una manciata di minuti raggiunge la temperatura di ebollizione, scatena le sue sterzate, va anche vicino al gol poco prima dell'intervallo con una delle sue giocate classiche. Continua a migliorare anche nell'uso del piede destro.

Dal 34' st Zhegrova sv. 

Boga 5,5 - Fa più fatica del solito ad accendere il suo motorino, anche perché spesso va a sbattere contro Tomori che non è esattamente un esempio di morbidezza. 

Dal 34' st Yildiz sv. 

David 6 - Quando ha il pallone tra i piedi dimostra di essere un giocatore di assoluta qualità, il problema se mai si presenta quando dovrebbe dettare il passaggio ai compagni invece sbaglia il movimento. 

Dal 43' st Vlahovic sv

Allenatore Spalletti 6 - Poteva osare qualcosa di più, per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo. 

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