Spalletti: "Solidi con questo modulo, ma stasera siamo tornati indietro"

Luciano Spalletti, dopo la vittoria di Lecce, pone l'accento sugli aspetti positivi della Juve vista al Via del Mare, al di là del risultato: "Una buonissima partita sotto l'aspetto del ritmo, giocata a viso aperto. Nel primo tempo si sono creati i presupposti per la vittoria, poi nel secondo siamo un po' calati e così diventa tutto più difficile. Pensi di poter gestire le partite e invece nel calcio di oggi non è più così. Abbiamo modificato qualcosa dal punto di vista tattico. Siamo passati al 3-5-2 perché in questi momenti ci vuole solidità e l'abbiamo trovata, ma in base alle scelte cambiano le cose e bisogna mettere i giocatori nelle condizioni in cui si trovano meglio. Così facendo, però si escludono le punte esterne, quelle che ci garantiscono gli uno contro uno. Chiaro che se giochi con due punte e si fa male uno come Nico Gonzalez, poi non entra un'altra punta. Ci sono dei giocatori che in una situazione così non ci stanno. Ma se si gioca come abbiamo giocato oggi abbiamo più solidità. Siamo contenti, si è visto una squadra più quadrata senza avere spazi lunghi. Oggi è successo meno, anche se nel secondo tempo siamo tornati indietro perché loro hanno cambiato il loro sistema. C'era da avere più coraggio, ma non da perdere le distanze concedendo spazi. Non li abbiamo concessi, ma siamo stati meno propositivi nel cercare il terzo gol", ha ammesso. Spalletti ha infine elogiato poi l'ottima prova di Douglas Luiz. "Oggi ha fatto una partita importante, ha lottato e corso battendosi da tutte le parti. Ha pulito molte situazioni", ha detto ancora Spalletti.