L'ANALISI

Juve, tre punti e poco più. Per Spalletti risultato e clean sheet ma c'è ancora tanto da lavorare

Contro il Lecce era importante tornare alla vittoria ma il gioco non entusiasma e la coppia offensiva chiude in bianco. Bene la solidità difensiva. 

di Matteo Dotto
26 Ott 2026 - 07:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Siamo onesti: non una grande Juventus quella che torna da Lecce con due gol, tre punti e la porta inviolata. Vincere era d'obbligo dopo gli scricchiolii in campionato e in Europa. Pesava, in A, quel povero raccolto delle ultime due partite (la pesante scoppola casalinga con la Lazio e il pareggio di Cagliari) e psicologicamente non aiutava il 2-2 di giovedì scorso allo Stadium contro il modesto Rennes. 

Se possibile il Lecce si è mostrato ancor più modesto dei francesi. E la Juve prima di andare a segno con McKennie dopo 29 minuti (grande idea di Douglas Luiz, conclusione "sporca" dell'americano) non aveva costruito lo straccio di un'azione da gol. Una volta in vantaggio, la partita per la squadra di Spalletti si è messa in discesa e dieci minuti dopo ecco il raddoppio firmato dal brasiliano con la collaborazione di un Falcone poco reattivo. Praticamente sullo 0-2 sono finite le emozioni e neppure sono cominciati i brividi. Troppo debole in attacco il Lecce, solido e sicuro il terzetto difensivo bianconero dopo i buchi (5 gol subiti tra Lazio e Rennes) mostrati nelle ultime due uscite. In totale erano 7 le reti incassate nelle ultime 4 gare ufficiali. Semmai il peggior difensore juventino è parso Vicario: due lisci con i piedi potevano costare cari... 

Leggi anche

Juve, questo è il vero Douglas Luiz. Kolo Muani, ancora non ci siamo

L'indicazione più importante che doveva fornire la trasferta in Salento era quella sul funzionamento del 3-5-2 con in campo per la prima volta in campionato la strana coppia Woltemade-Kolo Muani provata senza grande fortuna giovedì sera in Europa League. Il 9 francese non ne ha azzeccata una: palloni regalati agli avversari, dribbling persi, sprecate le uniche due occasioni (la prima su assist di Douglas Luiz e la seconda su retropassaggio di Koopmeiners). Il 27 tedesco si è dato un gran daffare: ha protetto (non sempre efficacemente) tanti palloni, si è abbassato fino a centrocampo per ricevere palla e ripartire, ha pure causato un giallo a Gaspar. Ma anche lui, sottoporta, non pervenuto anche se l'unica occasione vera (sprecata) sarebbe stata azzerata dal fuorigioco. 

Leggi anche

Spalletti: "Solidi con questo modulo, ma stasera siamo tornati indietro"

La nota più lieta per Spalletti è sicuramente quella della regia di Douglas Luiz: assist per l'1-0, il gol del 2-0, personalità da vendere. Forse la Juve ha finalmente trovato il regista che cercava dai tempi di Pirlo (ovviamente con altre caratteristiche e altro spessore tecnico). Prima della sosta nazionali, arrivano per la Juventus esami importanti: la trasferta di Marassi mercoledì nel turno infrasettimanale, poi Napoli in casa e in trasferta Az e Fiorentina. Un poker per saggiare le reali ambizioni bianconere.

Leggi anche

La Juve riparte da Lecce: Spalletti torna al successo con McKennie e Douglas Luiz

juventus
spalletti
kolo muani
nick woltemade

Ultimi video

02:17
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

01:28
De Jong: "Fa male perdere il Clasico così. Yamal è il più forte al mondo"

De Jong: "Fa male perdere il Clasico così. Yamal è il più forte al mondo"

00:44
66' | Prodezza di Lunin (Barcellona-Real Madrid 1-1)

Lunin, parata irreale: "Ma chi è, Courtois?"

02:59
Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

02:31
87' | Gol di Mbappé (Barcellona-Real Madrid 1-2)

Ancora Mbappé, sempre Mbappé: il francese segna il 2-1 e fa impazzire Mourinho

01:20
61' | Gol di Raphinha (Barcellona-Real Madrid 1-1)

Raphinha in area non si fa pregare: apre il sinistro e pareggia El Clasico

00:56
57' | Bellingham non sfrutta un buon contropiede (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Niente raddoppio Real: Bellingham non sfrutta un buon contropiede

00:49
44' | Yamal spreca il pareggio (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Yamal, sei tu? Clamorosa occasione sprecata dal candidato al Pallone d'Oro

01:38
41' | Gol di Mbappé (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Gerard Martin rinvia male, Mbappé si fa trovare pronto e porta avanti i suoi

00:46
Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

03:15
Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

01:10
Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

02:55
Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

02:04
Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

04:07
Udinese-Milan 0-2: gli highlights

Udinese-Milan 0-2: gli highlights

02:17
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

I più visti di Juventus

Juve, questo è il vero Douglas Luiz. Kolo Muani, ancora non ci siamo

Spalletti: "Solidi con questo modulo, ma stasera siamo tornati indietro"

Spalletti tra due fuochi, tra una panchina che scotta e l'emergenza continua

Luciano Spalletti

Juventus, ora o mai più: Spalletti e la rosa si giocano la fiducia del club

La Juve riparte da Lecce: Spalletti torna al successo con McKennie e Douglas Luiz

Spalletti: "Fatto meglio, ma continuo a non dormire. Arbitro bravo ma non sul gol annullato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:46
Mourinho vince il Clasico, elogia l'arbitro ma attacca il Var: "Si è addormentato"
09:31
"Buon compleanno mister!", l'Inter fa gli auguri a Chivu: "Dedizione, coraggio, senso di appartenenza"
09:24
Boniek: "Il Pallone d'Oro lo darei a Messi"
23:23
Udinese, Runjaic: "Panchina a rischio? Non questo il momento per confrontarsi col club"
23:23
Bartesaghi: "La nuova posizione mi piace molto. Sono in ottima condizione"