Juve, tre punti e poco più. Per Spalletti risultato e clean sheet ma c'è ancora tanto da lavorare

Se possibile il Lecce si è mostrato ancor più modesto dei francesi. E la Juve prima di andare a segno con McKennie dopo 29 minuti (grande idea di Douglas Luiz, conclusione "sporca" dell'americano) non aveva costruito lo straccio di un'azione da gol. Una volta in vantaggio, la partita per la squadra di Spalletti si è messa in discesa e dieci minuti dopo ecco il raddoppio firmato dal brasiliano con la collaborazione di un Falcone poco reattivo. Praticamente sullo 0-2 sono finite le emozioni e neppure sono cominciati i brividi. Troppo debole in attacco il Lecce, solido e sicuro il terzetto difensivo bianconero dopo i buchi (5 gol subiti tra Lazio e Rennes) mostrati nelle ultime due uscite. In totale erano 7 le reti incassate nelle ultime 4 gare ufficiali. Semmai il peggior difensore juventino è parso Vicario: due lisci con i piedi potevano costare cari...