Spalletti tra due fuochi, tra una panchina che scotta e l'emergenza continua

Non un compito facile, anche per chi ha esperienza da vendere. Spalletti è consapevole del fatto che gli verrà imputato qualsiasi risultato negativo e di quanto sia complesso raddrizzare una stagione nata male. Dall'infortunio immediato del giocatore più talentuoso (Yildiz), ai problemi in zona-gol del centravanti che sarebbe dovuto essere il salvatore della patria (Kolo Muani), a certi blackout difensivi che arrivano anche dagli insospettabili (Bremer). I problemi recenti che riguardano Celik e Nico Gonzalez si aggiungono a una lunga serie che comprende, considerando solo i nomi più importanti, anche Locatelli, Thuram e Conceiçao.