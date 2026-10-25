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Juventus, ora o mai più: Spalletti e la rosa si giocano la fiducia del club

I bianconeri devono rialzarsi dopo il ko contro la Lazio e il pari in Europa League, il club ribadisce la fiducia nel tecnico

25 Ott 2026 - 09:39
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Il progetto Spalletti va avanti: la Juventus è stata chiara sia dopo il fragoroso 0-3 dello Stadium contro la Lazio sia dopo il 2-2 contro il Rennes in Europa League. Nessun comunicato ufficiale, anche perché probabilmente avrebbe avuto il sapore di una conferma della delicatezza della posizione dell'allenatore toscano che invece ha ancora la fiducia della proprietà, ma è quel che trapela a Vinovo. Parte dei guai bianconeri delle ultime stagioni, così ragionano Elkann e Carnevali, è stata figlia del continuo via-vai di tecnici e dirigenti quindi ora dalle parti di Torino si va alla ricerca della stabilità.

Chiaro che, da sola, la fiducia non basta. Va corroborata coi risultati, a partire da questo pomeriggio quando la Juve sul campo del Lecce dovrà obbligatoriamente portare a casa quei tre punti che in campionato mancano da un mese, il 2-0 all'Atalanta. Per fare questo Spalletti conferma la doppia torre Kolo Muani-Woltemade anche se dovrà fare a meno di ben dieci giocatori considerando anche gli elementi meno centrali del progetto: Yildiz, Thuram, Ekhator, Locatelli, Grabara, Milik, Owusu, Celik, Nico Gonzalez e Conceiçao.

In più il Lecce viene dal 3-0 sul campo dell'Udinese, ha una classifica rassicurante con 9 punti in 7 partite e lo stesso Di Francesco ha ammesso: "Non abbiamo niente da perdere, il bello del calcio è che tutto è possibile". Insomma, Spalletti è avvisato: per non far tornare a volteggiare con insistenza il fantasma di Conte, servirà vincere...

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