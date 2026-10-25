Juventus, ora o mai più: Spalletti e la rosa si giocano la fiducia del club

Il progetto Spalletti va avanti: la Juventus è stata chiara sia dopo il fragoroso 0-3 dello Stadium contro la Lazio sia dopo il 2-2 contro il Rennes in Europa League. Nessun comunicato ufficiale, anche perché probabilmente avrebbe avuto il sapore di una conferma della delicatezza della posizione dell'allenatore toscano che invece ha ancora la fiducia della proprietà, ma è quel che trapela a Vinovo. Parte dei guai bianconeri delle ultime stagioni, così ragionano Elkann e Carnevali, è stata figlia del continuo via-vai di tecnici e dirigenti quindi ora dalle parti di Torino si va alla ricerca della stabilità.