Tre marchi cinesi interrompono collaborazione con Mbappé: cos'è successo

27 Ott 2026 - 09:02
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Almeno tre aziende cinesi hanno interrotto le collaborazioni con Kylian Mbappé dopo alcune dichiarazioni del calciatore francese apparentemente riferite a Mao Zedong, fondatore della Cina comunista, definito un dittatore. Il produttore di bevande Dongpeng, il gruppo lattiero-caseario Mengniu e l'azienda di formaggi Milkground hanno annunciato la fine degli accordi con il capitano della nazionale francese, dichiarando di opporsi a "qualsiasi parola o comportamento che ferisca i sentimenti nazionali".

La decisione è arrivata dopo la diffusione sui social di un video in cui Mbappé, intervistato prima della partecipazione al programma online francese The Bridge, cita un meme che raffigura un dittatore cinese. Il filmato mostra quindi un'immagine manipolata del calciatore con il volto sovrapposto a quello di Mao. Anche la piattaforma social RedNote ha annunciato la rimozione dei materiali promozionali legati al giocatore. Su Weibo, gli hashtag relativi alla fine delle collaborazioni e al boicottaggio di Mbappé sono diventati virali. I rappresentanti del calciatore non hanno rilasciato commenti immediati.

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