Tre marchi cinesi interrompono collaborazione con Mbappé: cos'è successo

La decisione è arrivata dopo la diffusione sui social di un video in cui Mbappé, intervistato prima della partecipazione al programma online francese The Bridge, cita un meme che raffigura un dittatore cinese. Il filmato mostra quindi un'immagine manipolata del calciatore con il volto sovrapposto a quello di Mao. Anche la piattaforma social RedNote ha annunciato la rimozione dei materiali promozionali legati al giocatore. Su Weibo, gli hashtag relativi alla fine delle collaborazioni e al boicottaggio di Mbappé sono diventati virali. I rappresentanti del calciatore non hanno rilasciato commenti immediati.