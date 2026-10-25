Serie A, Lecce-Juventus 0-2: Spalletti torna al successo con McKennie e Douglas Luiz

La Juve torna a vincere e lo fa per 2-0 contro il Lecce grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz nel primo tempo. La prima vera occasione del match arriva dopo appena 30” ed è per i padroni di casa: Vicario ci mette tanto a lanciare lungo, e N’Dri ribatte il rinvio senza però centrare la porta. La squadra di Spalletti cresce, con il solito possesso palla prolungato, ma fatica a impensierire la difesa giallorossa. Al 29’ arriva però l’episodio che sblocca la partita. Douglas Luiz scodella in mezzo una punizione dalla trequarti, McKennie è il primo ad arrivare sul pallone e, nonostante una conclusione poco pulita, batte Falcone e fa 1-0. La Juve continua a spingere e al 41’ raddoppia Douglas Luiz con un bel destro dal limite su assist di Gatti, a chiudere una bella azione dei bianconeri.