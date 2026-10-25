LECCE-JUVENTUS 0-2

Serie A, Lecce-Juventus 0-2: Spalletti torna al successo con McKennie e Douglas Luiz

Basta un tempo ai bianconeri per battere i salentini e salire a quota 14 punti

25 Ott 2026 - 20:15
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La Juve torna a vincere e lo fa per 2-0 contro il Lecce grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz nel primo tempo. La prima vera occasione del match arriva dopo appena 30” ed è per i padroni di casa: Vicario ci mette tanto a lanciare lungo, e N’Dri ribatte il rinvio senza però centrare la porta. La squadra di Spalletti cresce, con il solito possesso palla prolungato, ma fatica a impensierire la difesa giallorossa. Al 29’ arriva però l’episodio che sblocca la partita. Douglas Luiz scodella in mezzo una punizione dalla trequarti, McKennie è il primo ad arrivare sul pallone e, nonostante una conclusione poco pulita, batte Falcone e fa 1-0. La Juve continua a spingere e al 41’ raddoppia Douglas Luiz con un bel destro dal limite su assist di Gatti, a chiudere una bella azione dei bianconeri.

Nella ripresa, di fatto, la squadra di Spalletti non entra in campo, mentre il Lecce aumenta la pressione e il ritmo. I giallorossi creano tanto e limitano gli avversari, ma le numerose conclusioni verso Vicario non riescono mai a risultare davvero pericolose, eccezion fatta per il colpo di testa di Gaspar su calcio d’angolo, fermato da un grande intervento del portiere della Juve. Nei minuti finali, nonostante i cambi offensivi di Di Francesco, Spalletti e i suoi riescono comunque a controllare i ritmi e il risultato del match, e tornano così al successo in campionato, che non arrivava dal 20 settembre (vs Atalanta, 2-0). Allo scadere Maresca espelle Gaspar per proteste (doppia ammonizione). La Juventus sale a 14 punti in classifica e raggiunge il Frosinone in zona Conference League; il Lecce resta saldo a quota 9 a metà classifica.

IL TABELLINO
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (15’ s.t. Ndaba), Gallo; Kaba (1’ s.t. Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (41’ s.t. Stulic), Geubbels (26’ s.t. Paco Esteban), Fatah (1’ s.t. Monteiro). Allenatore: Eusebio Di Francesco.
JUVENTUS (3-4-1-2: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz (38’ s.t. Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (23’ s.t. Cabal); McKennie (45’ s.t. Alajbegovic); Kolo Muani (23’ s.t. Boga), Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.
ARBITRO: Maresca
MARCATORI: 29’ McKennie (J), 41’ Douglas Luiz (J)
AMMONITI: Gaspar (L)
ESPULSI: Gaspar (L) al 94esimo

LE STATISTICHE

Nelle ultime sei partite di campionato, la Juventus ha vinto una gara dopo un pareggio e una sconfitta nelle due sfide precedenti.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 13 partite (9V, 4N) di Serie A contro il Lecce, con un punteggio complessivo di 21-6.

Sei ‘clean sheet’ nelle ultime nove trasferte di campionato per la Juventus: uno in più rispetto a quelli collezionati (cinque) in tutte le precedenti 25 gare esterne disputate nel torneo nel 2026.

Sono 17 le sconfitte del Lecce in Serie A nel 2026 (9V, 4N): più di qualsiasi altra avversaria nel massimo torneo.

Per la terza volta nella sua storia in Serie A, il Lecce ha chiuso le prime otto partite giocate di un massimo torneo senza alcun pareggio, dopo le stagioni 1997/98 e 2003/04.

Era dal 6 aprile scorso che Weston McKennie non trovava il gol in Serie A (contro il Genoa, all’Allianz Stadium); da allora, 10 match senza reti. In trasferta, invece, lo statunitense non segnava da 18 gare nel massimo torneo.

Weston McKennie ha interrotto un digiuno di 819’ per quanto riguarda le partecipazioni al gol in Serie A, ovvero dall’assist fornito contro il Bologna il 19 aprile 2026 (per la rete di Kephren Thuram).

Tra i giocatori attualmente nella rosa della Juventus, Weston McKennie è quello che ha preso parte a più marcature in tutte le competizioni: 54 (28 gol e 26 assist) - a 43 Kenan Yildiz.

Per la prima volta in carriera, Douglas Luiz ha sia segnato che fornito assist nella stessa partita dopo 261 sfide disputate nei cinque maggiori campionati europei.

Douglas Luiz ha preso parte a due reti (un gol e un assist) nelle otto partite di questo campionato: il brasiliano non aveva partecipato ad alcuna marcatura in tutte le 19 gare giocate con la Juventus nel 2024/25 nel massimo torneo.

Nel secondo tempo, la Juventus ha effettuato il triplo dei tiri tentati nei primi 45’ di gioco: 12 v 4.

Bremer ha raggiunto contro il Lecce quota 200 partite da titolare in Serie A.

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