Asta record: venduto il tamburo della 'vogata vichinga' della Norvegia ai Mondiali

Il tamburo che ha scandito il celebre “Ro!” della Norvegia ai Mondiali è stato venduto all’asta per 1,3 milioni di corone (circa 124 mila euro). L’acquirente è l’armatore Knut Ugland, proprietario di una compagnia di navigazione, che ha dichiarato di averlo comprato per una buona causa: il ricavato sarà devoluto al Norwegian Refugee Council per il sostegno ai rifugiati. Il tamburo, noto in tutto il mondo per la 'vogata vichinga' che ha caratterizzato i Mondiali In Usa, Messico e Canada, e suonato da Erling Haaland e dal re Haakon quando la squadra è rientrata in Norvegia, resta un “piccolo pezzo di storia norvegese” la cui destinazione futura non è ancora stata definita. Il proprietario della compagnia di navigazione, e ora anche del tamburo, non si sarebbe mai immaginato che la cifra d'acquisto diventasse così alta: "Ma è per una buona causa ed è questa la cosa più importante" ha aggiunto.