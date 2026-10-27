Serie A, ecco il primo turno infrasettimanale: esame Lazio, big col pensiero al weekend di fuoco
I biancocelesti aprono il turno in casa del Sassuolo e sognano la vetta solitaria. Test Milan verso il derby, il Napoli non può sbagliare prima della Juve
Tra una sosta per le nazionali e l'altra, il calcio dei club si comprime in un infinito vortice di partite. Così, a meno di 48 ore dalla fine dell'ottava giornata di Serie A, le squadre iniziano a tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione 2026/27. Tre giorni di partite con un occhio inevitabilmente rivolto al weekend, quando la posta in gioco si alzerà ancora con il derby tra Milan e Inter di sabato e la sfida di domenica tra due big a caccia di riscatto, Juve e Napoli.
Inter-Lazio, duello a distanza
In pochissimi, per non dire nessuno, avrebbero pronosticato di vedere la Lazio in vetta insieme all'Inter dopo 8 gare. I biancocelesti di Gattuso sono in un momento di grande forma e di estrema fiducia, confermato dal successo all'Olimpico contro il Parma. La sfida in casa del Sassuolo (martedì ore 18.30) che apre l'infrasettimanale potrebbe addirittura catapultarli soli in cima alla classifica almeno per una notte. Per farlo, la chiave è continuare a far leva sulla miglior difesa del campionato, appena 5 gol subiti fin qui.
Pur senza Lautaro Martinez, l'Inter resta invece il miglior attacco con 23 reti segnate. Le ultime due, firmate Thuram e Zielinski, domenica hanno ribaltato la Fiorentina a San Siro. Vedremo se a Venezia (mercoledì ore 18.30) Chivu riuscirà a rendere la sua Inter un po' meno pazza per regalarsi una serata tranquilla in vista del derby.
Roma, Milan e Como: chi insegue?
La terza imbattuta è la Roma, non a caso prima inseguitrice, ma ora a 4 punti di distanza. I pareggi contro Inter, Como e Napoli hanno rallentato Gasperini, che vuole ripartire da una vittoria all'Olimpico contro il Cagliari (martedì ore 20.45) per candidarsi a rivale credibile per lo scudetto. I giallorossi sono stati agganciati dal Milan, atteso dal test Bologna a San Siro (mercoledì ore 18.30) per dare altre risposte dopo Udine, anche in vista dell'incrocio di sabato con l'Inter. Un punto dietro a Roma e Milan, il Como viaggia alla volta di Torino (martedì ore 20.45) convinto di potersi confermare almeno in zona Champions.
Juve e Napoli, ora è vietato sbagliare
La vittoria di Lecce non ha scacciato tutti i fantasmi della Juventus, ora chiamata a un'altra trasferta sul campo del Genoa reduce da due successi in casa (mercoledì ore 20.45) per capire se la crisi innescata dallo 0-3 contro la Lazio sia o meno alle spalle. Servono i gol degli attaccanti, ovvero il deludente Kolo Muani e Woltemade che ha colpito soltanto in Europa League.
Anche perché domenica allo Stadium arriva il Napoli, vedremo se risollevato o meno dal successo in casa del Monza (mercoledì ore 20.45), fondamentale per tornare vicino alla zona coppe. Gli azzurri hanno reagito al ko di Venezia con la vittoria in Champions sul Bodo e il pari sostanzioso contro la Roma, ma ora è il momento di tornare a conquistare i 3 punti anche in campionato.
Parma e Udinese, chiamata salvezza. Fiorentina-Atalanta per dare risposte
Per il Frosinone rimasto al sesto posto dopo il pazzo pari in casa dell'Atalanta, il ritorno allo Stirpe contro il Lecce offre l'occasione di distaccarsi con forza dalla possibile lotta salvezza. Non poco per una neopromossa come la squadra di Alvini. Sfida tra deluse per Fiorentina e Atalanta: i Viola ora rischiano con appena 4 punti in 8 gare, mentre l'Atalanta ha raccolto appena una vittoria negli ultimi 6 turni di campionato. Infine, non possono sbagliare Parma e Udinese nell'incrocio da zona retrocessione: Gilardino arriva da 3 sconfitte di fila, Runjaic addirittura da 6. Chi vince, respira almeno per qualche giorno. Non troppi, perché già da sabato le squadre della Serie A torneranno di nuovo in campo.