Serie A, ecco il primo turno infrasettimanale: esame Lazio, big col pensiero al weekend di fuoco

La terza imbattuta è la Roma, non a caso prima inseguitrice, ma ora a 4 punti di distanza. I pareggi contro Inter, Como e Napoli hanno rallentato Gasperini, che vuole ripartire da una vittoria all'Olimpico contro il Cagliari (martedì ore 20.45) per candidarsi a rivale credibile per lo scudetto. I giallorossi sono stati agganciati dal Milan, atteso dal test Bologna a San Siro (mercoledì ore 18.30) per dare altre risposte dopo Udine, anche in vista dell'incrocio di sabato con l'Inter. Un punto dietro a Roma e Milan, il Como viaggia alla volta di Torino (martedì ore 20.45) convinto di potersi confermare almeno in zona Champions.