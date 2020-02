Juve, Sarri sbotta: "Non si possono lasciare punti per leggerezze"

QUI JUVE

Dopo la sconfitta contro il Verona, Maurizio Sarri se la prende con i suoi per le troppe disattenzioni. "In questo momento c'è differenza di rendimento, di prestazioni e di risultati tra casa e fuori casa - ha detto il tecnico della Juve - Non si possono lasciare punti per leggerezze, è difficile commentare come abbiamo preso il primo gol. Nella prima mezzora ci sono tanti meriti del Verona, negli ultimi 20' tanti nostri demeriti".

Sulle difficoltà innegabili fuori casa. "E' un qualcosa di cui abbiamo già discusso durante questa settimana, di cercare di risolverlo stasera, non ce l'abbiamo fatta. Una partita difficile, sapevamo che fosse difficile, sapevamo nella fase iniziale che ci sarebbe stato da soffrire, lo abbiamo fatto anche discretamente bene, poi dopo due pali siamo andati in vantaggio e poi non si possono lasciare punti per leggerezze. Perché è difficile commentare come abbiamo preso il primo gol, un pizzico di leggerezza di troppo. Se vogliamo che la Juventus continui a vincere non possiamo ammettere errori di superficialità, è chiaro".

Un grande applauso al Verona. "I meriti del Verona sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore, con anima, con grande dedizione per tutta la partita, ci hanno messo in difficoltà nelle uscite da dietro, quindi i meriti del Verona sono evidenti - ha aggiunto Sarri - . Ma noi lo sapevamo, sapevamo che soprattutto nella fase iniziale della partita questo sarebbe avvenuto e sarebbe avvenuto in maniera importante. Era importante passare il periodo, poi la partita ci avrebbe concesso delle opportunità; ce la ha concesse, siamo andati in vantaggio e poi siamo andati a rimettere in ballo tutta la partita per un pizzico di superficialità. Questo è un qualcosa che ci dobbiamo togliere di dosso a tutti i costi".

Ora bisogna trovare la ricetta giusta, partendo dalla testa dei giocatori. "La testa è uno degli aspetti più importanti, con la testa si comanda la tattica, perché se la testa è staccata, la tattica non viene di alto livello; e si comanda la prestazione fisica perché con una testa non al 100% il fisico non può reagire al 100%. E' tutto collegato. Noi dobbiamo capire che vincere non è scontato, vincere è difficile, nel corso degli anni per la Juventus sta diventando sempre più difficile, non è scontato e quindi bisogna farsi entrare nella testa che per vincere bisogna lottare di più, sporcarsi di più e non avere cali di attenzione".

