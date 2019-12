Juve, Sarri: "Vincere convincendo, obiettivo Champions"

JUVENTUS

Il 2019 si è concluso con la sconfitta in Supercoppa, ma Maurizio Sarri ha tracciato la linea per un grande 2020: "Vincere e convincere, col predominio sulle partite, è quello che voglio; finora si è visto solo a sprazzi". L'obiettivo della Juve è chiaro: "Siamo una squadra che vuole vincere pur sapendo che in Europa non è mai semplice. La Champions deve essere un obiettivo, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all'alta qualità degli avversari".

"Siamo ancora in una fase di alti e bassi, ci sono momenti in cui giochiamo da squadra, altri meno - ammette il tecnico a Sky Sport24 - Rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito".

"Il Napoli ostaggio di Sarri? Non posso dirlo da 800 chilometri di distanza...". Maurizio Sarri non esprime giudizi sulle difficoltà della sua ex squadra. "Io sono legato all'ambiente - si limita ad aggiungere - e al gruppo di giocatori grazie al quale ho fatto un grande salto di qualità".