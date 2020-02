Juve, Ronaldo macina record ma perde il sorriso

IL PROTAGONISTA

In una Juve che fatica maledettamente lontano da casa e commette troppe leggerezze, c'è sempre una sola e unica certezza: Cristiano Ronaldo. Nella settimana del suo 35° compleanno, CR7 si regala un gol da antologia e conferma ancora una volta di essere un marziano tra i terrestri. Il fenomeno portoghese continua a macinare record, ma all'uscita dal Bentegodi la sua faccia era nera come la settimana che attende Sarri e la Juve.

Ha vinto tutto, è già nella storia del calcio come uno dei più grandi di sempre, ma non è mai sazio e per questo motivo odia perdere. In questo momento Ronaldo è un uomo solo tra le macerie bianconere, l'unico in grado di accendere la luce e che pare non avere alcuna difficoltà fisica e a livello motivazionale a differenza di tanti suoi compagni. I suoi straordinari numeri da dicembre ad oggi, hanno mascherato le difficoltà della squadra, stanca fisicamente e spenta senza attenuanti. CR7 ha segnato il 71% dei gol della Juve in Serie A dall'inizio di dicembre (15 su 21), percentuale record per un giocatore dei Top-5 campionati europei nel periodo. Nello stesso periodo ha segnato almeno 5 gol più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei (15). A Verona ha battuto anche il record di Trezeguet (fermo a 9), diventando il primo giocatore juventino ad aver trovato il gol per 10 partite di fila nella massima Serie. Cecchino infallibile, è l'unico giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in tutte le ultime 11 stagioni nei maggiori cinque campionati europei. Con la magia al Bentegodi, il campionissimo ha ora trovato il gol in 13 dei 15 stadi in cui ha giocato in Serie A (87%): gli mancano solo Bologna e Parma, mentre a Cagliari, Ferrara, Lecce e Brescia non c'era.

