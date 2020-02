Sarri spalle al muro: la sua Juve senza gioco e gambe

l'ANALISI

di

SIMONE REDAELLI

Chiamato per il bel gioco, Maurizio Sarri non è ancora riuscito a imprimere la sua impronta alla Juventus. E ora che anche la condizione fisica latita, i risultati lo stanno condannando. Prima il campanello d'allarme di Napoli, poi la rovinosa caduta di Verona a confermare il momento buio dei bianconeri. Lacune mascherate troppe volte in queste ultime 10 partite da un Cristiano Ronaldo in versione super. Va bene avere il migliore, ma gli altri non possono prendersi certe pause. La leadership in campionato traballa e sui social i tifosi sono imbufaliti tanto da invocare a gran voce il ritorno di Max Allegri. Hellas Verona-Juventus 2-1: gli highlights

Uno scherzo del destino per l'allenatore che quando siedeva sulla panchina dell'Allianz Stadium era così criticato. Il livornese non puntava tanto sul bel gioco, ma era concreto e otteneva i risultati. Non c'erano quelle leggerezze, vedi il tacco di Bentancur e il disimpegno di Pjanic che hanno spianato la strada al gol di Borini, che ora stanno condannando Sarri. L'ex Napoli è stato tradito dal centrocampo e ora la cessione di Emre Can, splendido gol con la sua nuova maglia del Borussia Dortmund, pare sempre più un'utopia. Le scommesse Rabiot e Ramsey non stanno dando i frutti sperati con prestazioni troppo altalenanti, l'infortunio di Khedira ha tolto le geometrie e Pjanic va a corrente alternata.

