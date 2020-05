Juve, quando ma anche come: gli interrogativi aspettando Higuain

JUVENTUS

Troppo facile la citazione, quindi lasciamo stare Beckett. E con lui, perché no, anche Lolli. Diciamo in maniera più banale che tifosi della Juve "aspettano" semplicemente Higuain, anche perché il paragone con Godot in casa bianconera fu già stato speso in altri tempi (dall'Avvocato) per ben altro giocatore (Del Piero). Ma tant'è, l'attesa si protrae: il Pipita viene dato in volo dall'Argentina verso Torino, tempi di arrivo incerti causa scali e complicazioni per i collegamenti aerei per via della pandemia, quella stessa emergenza che fino a ieri lo ha tenuto lontano dall'Italia. Di certo c'è che stamani non era in Italia, l'atterraggio viene ora spostato nel tardo pomeriggio-serata o, al più, a domani.

Ma oltre al quando gli interrogativi riguardano anche il come. Come tornerà Higuain? In quale condizione fisica? E quella psicologica? Gonzalo è stato a lungo in Argentina, in famiglia, al fianco della madre malata. Torna e come prima cosa dovrà essere sottoposto al tampone e poi alla successiva quarantena. Lunedì i compagni riprenderanno il lavoro collettivo, lui per 14 giorni non potrà aggregarsi al gruppo. In più le voci di mercato, con un contratto in scadenza nel 2021 e un rapporto che probabilmente in quest'ultimo mese e mezzo si è sfilacciato, lo danno come sicuro partente quando le trattative si riapriranno al termine di questa tormentata stagione. Eppure, per causa di forza maggiore, se e quando il campionato riprenderà, Sarri avrebbe maledettamente bisogno del miglior Pipita, se non altro, numeri allla mano, per i tanti impegni ravvicinati. Per ora, però, ci sono solo incognite. Aspettando Higuain e le sue necessarie risposte.