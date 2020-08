Juve, Pirlo: "Contento e orgoglioso: pronto per questa fantastica opportunità"

JUVENTUS

"Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!". Con queste poche parole affidate al suo profilo twitter (nel cinguettio in realtà ha inizialmente sbagliato a scrivere l'account ufficiale del club, ma poi si è prontamente corretto), Andrea Pirlo ha voluto ringraziare la società bianconera e salutare tutti i tifosi juventini all'indomani della sua nomina sulla panchina dei campioni d'Italia. Una nuova sfida che l'ex fuoriclasse di Inter, Milan e Juve si prepara a vivere con entusiasmo e convinzione, prendendo in mano una squadra reduce da un'annata in chiaroscuro, segnata sicuramente in positivo dalla vittoria del nono scudetto consecutivo ma, in negativo, anche dalla rovinosa eliminiazione in Champions da parte del Lione che a conti fatti è costata la panchina al suo predecessore, Maurizio Sarri.

Una nuova avventura per "il Maestro" che a pochi giorni dalla nomina come allenatore della Juve Under23 si è trovato catapultato in prima squadra all'indomani della caduta in Europa, anticipando così un progetto che il presidente Andrea Agnelli avrebbe voluto, in condizioni normali, veder realizzato solo tra qualche tempo. Ma, come avevamo già anticipato alla vigilia del match di campionato contro la Lazio dello scorso 20 luglio, l'ipotesi Pirlo "subito in panchina" era comunque stata presa in considerazione e attentamente vagliata. Ipotesi poi divenuta realtà ieri: una scommessa per la proprietà juventina, una "fantastica opportunità" per il neo-tecnico bianconero.