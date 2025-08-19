Champions League: sorteggio il 28 agosto a Monaco

Si svolgerà a Monaco il 28 agosto alle 18:00 il sorteggio della fase di campionato della Champions League. Le 36 squadre partecipanti saranno divise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale, con il Psg, detentore del trofeo come testa di serie nella fascia 1. A partire dal piatto 1, verrà estratta una pallina fisica prima che il software estragga le otto avversari. Il calendario delle partite con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto. Novità per il sorteggio della Europa League e della Conference League: sarà combinato per la prima volta in un unico spettacolo speciale in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco. L'evento si svolgerà alle 13:00 di venerdì 29 agosto. Le due estrazioni saranno effettuate in un formato completamente digitale.