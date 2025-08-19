Santos umiliato, il figlio consola Neymar: "Sono sempre al suo fianco"

"Buonasera papà. So che oggi è stata una giornata difficile per te e per noi, ma voglio che tu sappia che in questi momenti, quando sembra che nessuno sia al tuo fianco, io ci sarò sempre. Sei più di un padre eccezionale, sei la mia idolo, la mia ispirazione. Anche quando piangi, ricorda che ti amo tantissimo. Tieni la testa alta e continua a dare la mano agli altri, come hai sempre fatto. Sei incredibile. Ti amo con tutto il cuore". E' questo il messaggio lanciato sui social da Davi Lucca, figlio di Neymar, dopo la brutta sconfitta patita dal Santos contro il Vasco da Gama. Il fuoriclasse brasiliano ha subito risposto nonostante le difficoltà mostrate in campo: "Ti amo, piccolo mio. Papà si rialzerà".