Calcio

Santos umiliato, il figlio consola Neymar: "Sono sempre al suo fianco"

19 Ago 2025 - 15:27
© IPA

© IPA

"Buonasera papà. So che oggi è stata una giornata difficile per te e per noi, ma voglio che tu sappia che in questi momenti, quando sembra che nessuno sia al tuo fianco, io ci sarò sempre. Sei più di un padre eccezionale, sei la mia idolo, la mia ispirazione. Anche quando piangi, ricorda che ti amo tantissimo. Tieni la testa alta e continua a dare la mano agli altri, come hai sempre fatto. Sei incredibile. Ti amo con tutto il cuore". E' questo il messaggio lanciato sui social da Davi Lucca, figlio di Neymar, dopo la brutta sconfitta patita dal Santos contro il Vasco da Gama. Il fuoriclasse brasiliano ha subito risposto nonostante le difficoltà mostrate in campo: "Ti amo, piccolo mio. Papà si rialzerà". 

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

01:22
MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

01:44
MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: "Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano"

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Barella, Bastoni, Dimarco

Barella, Bastoni, Dimarco

17:19
Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"
16:50
Champions League: sorteggio il 28 agosto a Monaco
15:27
Santos umiliato, il figlio consola Neymar: "Sono sempre al suo fianco"
14:02
Pisa, lesione al bicipite per Lusuardi
13:29
Brasile, Vinicius Junior salta le gare di qualificazione ai Mondiali 2026