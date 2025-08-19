Logo SportMediaset
Calcio

Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"

19 Ago 2025 - 17:19
© IPA

© IPA

Roberto Donadoni è sicuro che il Milan abbia fatto il colpo giusto con Luka Modric e la conferma arriva da un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L’età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l’altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra". 

17:19
Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"
16:50
Champions League: sorteggio il 28 agosto a Monaco
15:27
Santos umiliato, il figlio consola Neymar: "Sono sempre al suo fianco"
14:02
Pisa, lesione al bicipite per Lusuardi
13:29
Brasile, Vinicius Junior salta le gare di qualificazione ai Mondiali 2026