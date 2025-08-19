Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"

Roberto Donadoni è sicuro che il Milan abbia fatto il colpo giusto con Luka Modric e la conferma arriva da un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L’età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l’altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra".